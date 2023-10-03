نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي ضد نظيره نادي بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات بطولة دوري أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم عبر موقع الفجر في هذا التقرير التشكيل الرسمي لنادي إنتر ميلان ضد بنفيكا في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان وبنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتضن ستاد سان سيرو أحداث المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد بنفيكا.

تشكيل إنتر ميلان أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: يان سومر

في خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

في خط الوسط:- دومفريس، باريلا، هاكان اوغلو، مختاريان، ديماركو.

في خط الهجوم: تورام، مارتينيز.



الجدير بالذكر أن مباراة إنتر ميلان وبنفيكا ستنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية وهي الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.