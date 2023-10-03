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الرياض - روايدا بن عباس - أول تعليق من نادي "الاتحاد" حول مباراته مع سباهان الإيراني.. ويكشف عن السر الخطير الذي سبب مغادرة الملعب!!

أصدر نادي الاتحاد بيانًا أوضح خلاله ما حدث قبل مباراته أمام سباهان الإيراني، ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وقال نادي الاتحاد خلال البيان، إنه يود الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الإثنين للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان الإيراني، تمّ إبلاغه من قِبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تُقام وفق الموعد المحدّد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، ووفقاً لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار.

وتابع النادي، أنه سيتابع حيثيات القرار ويدعو الاتحاد الآسيوي إلى حفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح.

ووجّه النادي الشكر للاهتمام والمتابعة اللذين حظي بهما من قِبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.