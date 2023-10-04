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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي".. النيران الصديقة تقدم الملكي لفوز كبير بدوري أبطال أوروبا

"نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي".. النيران الصديقة تقدم الملكي لفوز كبير بدوري أبطال أوروبا، يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن مباراة ريال مدريد ونابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عن مباراة ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي، حيث تتصدر بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 محركات البحث بشكل كبير

"نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي".. النيران الصديقة تقدم الملكي لفوز كبير بدوري أبطال أوروبا

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"نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي".. النيران الصديقة تقدم الملكي لفوز كبير بدوري أبطال أوروبا

وفي هذا السياق، تتيح بوابة الفجر الإلكترونية كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا

وكان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره نابولي الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

وكان يحتضن ستاد دييجو أرماندو مارادونا المباراة بين ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والتاسعة بتوقيت ليبيا والسودان، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز أمام نابولي الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وافتتح اللاعب ليو اوستيجارد مدافع نابولي التسجيل في المباراة بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول باللقاء، ليتقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول باللقاء، أستغل فينيسوس جونيور عرضية متقنة من زميله بيلينجهام داخل منطقة الجزاء، ليدرك هدف التعادل لصالح فريقه ريال مدريد.

وتقدم بيلينجهام بالهدف الثاني لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد تمريرة من كامافينجا ليسجل الأول كرة صاروخية سكنت الشباك.

واستطاع أن يدرك بيوتر زيلينسكي هدف التعادل والهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعدما وقف على تنفيذ ركلة جزاء لصالح فريقه نابولي بعد لمسة يد على ناتشو.

وعن طريق النيران الصديقة سجل الحارس ميريت هدف ريال مدريد الثالث بالدقيقة 78 عن طريق الخطأ في مرماه بعد كرة صاروخية من فالفيردي.

وبهذا الفوز يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويقع نابولي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع سبورتينج براجا في المركز الثالث، ويتذيل يونيون برلين المجموعة خالي الوفاض.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا

كانت تنتقل أحداث مباراة ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم وبطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد قناة Bein sports HD 1، ويتولي مهمة التعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

غيابات ريال مدريد أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

وكان يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كلا من، اردا غولر نتيجة للإصابة، وكورتوا نتيجة للإصابة، وميليتاو نتيجة للإصابة، وديفيد ألابا نتيجة للإصابة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا

كان ألقتى فريقي ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي، من قبل في 4 مواجهة، شهدت تفوق المرينجي في جميعهم، حيث انتصر في 3 مباريات، وحسم التعادل مواجهة واحدة، سجل لاعبي الملكي 9 أهداف وتقلت شباكه 3 أهداف آخرين.

"نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي".. النيران الصديقة تقدم الملكي لفوز كبير بدوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.