بايرن ميونخ يحقق فوزا صعبا على كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز أمام نظيره كوبنهاجن بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وكوبنجهان اليوم في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ الألماني ونظيره كوبنهاجن، ولم يشهد أي فرص حقيقية من كلا الطرفين على المرمى.

وسجل اللاعب لوكاس لاركر الهدف الأول لصالح فريقه كوبنهاجن بالدقيقة 55 من زمن المباراة، إذا سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس أولرايش.

وأحرز جمال موسيالا هدف التعادل لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 67، عن طريق تمريرة حاسمة من زميله نصير مزراوي.

واضاف ماتياس تيل لاعب بايرن ميونيخ الهدف الثاني لصالح بايرن ميونيخ في شباك الفريق المنافس، بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

ترتيب مجموعة بايرن ميونيخ وكوبنجهان في دوري أبطال أوروبا

1- بارين ميونيخ، 6 نقاط

2- غلطة سراي، 4 نقاط

3- كوبنهاجن، نقطة واحدة

4- مانشستر يونايتد، دون نقاط