نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يسقط بثنائية أمام لانس بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره فريق لانس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة أرسنال ولانس

سيطر لاعبو أرسنال على مطلع الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى لانس.

وسجل جابريل خيسوس هدف أرسنال الأول في شباك لانس في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب بوكايو ساكا.

وجاء أدريان توماسيون في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف التعادل لصالح لانس وذلك عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ايلي واهي.

وفي الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح ايلي واهي من تسجيل هدف لانس الثاني في شباك أرسنال عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب فرانكوفسكي.

حاول الفريق الضيف إدراك هدف التعادل فيما تبقى من وقت في شوط المباراة الثاني لكن لم يتمكنوا لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب المجموعة

لانس.. 4 نقاط

أرسنال.. 3 نقاط

إشبيلية.. نقطتين

آيندهوفن.. نقطة وحيدة

