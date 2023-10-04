نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تورام يقود إنتر ميلان لتحقيق فوزًا صعبًا أمام بنفيكا في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في الفوز على نظيره بنفيكا البرتغالي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي نتيجة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة إنتر ميلان ضد نادي بنفيكا في المباراة التي احتضنها ملعب السان باولو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء في المُباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم والموافق 3 أكتوبر.

وأحرز ماركوس تورام نجم إنتر ميلان أولى أهداف الفريق ببراعة وبمساعدة دينزل دومفريس في الدقيقة الثانية والستون من عمر الشوط الثاني للمباراة.

وأطلق حكم المباراة صافرته معلنًا فوز إنتر ميلان بهدف نظيف على نظيره بنفيكا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني، بينما يتزيل نادي بنفيكا الترتيب دون نقاط.