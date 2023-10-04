نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي، في تحقيق فوزًا مثيرا على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، نجح مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هويلوند الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق جالطة سراي.

وادرك اللاعب زاها نجم فريق جالطة سراي التركي، هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ثم أضاف مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هويلوند، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

وسجل اللاعب أكتورغلو الهدف الثاني لفريقه جالطة سراي في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني

وفي الدقيقة 77 من زمن المباراة، تلقى كاسيميرو نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة حمراء، ليغادر ملعب اللقاء عقب التدخل مع لاعب جالطة سراي.

وفي الدقيقة 81 تمكن اللاعب ماورو إيكاردي نجم فريق جالطة سراي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في شباك نظيره مانشستر يونايتد.