جود بيلينجهام يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تفرد جود بيلينجهام برقم قياسي جديد مع ريال مدريد، لم يسبق تحقيقه من قبل لاعب غير مهاجم في الدوريات الخمس الكبرى، بعد هدفه أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

واقيم اليوم لقاء ريال مدريد ونابولي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الملكي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بيلينجهام أول لاعب غير مهاجم يساهم في 11 هدفًا

وسجل ثلاثية الملكي كل من" فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، أليكس ميريت بالخطأ في مرماه، بينما سجل ثنائية نابولي ليو اوستيجارد وبيوتر زيلينسكي.

وحسبما ورد من شبكة أوبتا فإن جود بيلينجهام ساهم في صناعة 11 هدفًا خلال تسعة مواجهات حيث شارك في ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وأصبح بيلينجهام ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين في دوري الأبطال، بعد كريستيان كاريمبيو في 1998 وكريستيانو رونالدو في 2009.

ويعد الإنجليزي بيلينجهام أكثر لاعب يساهم في هذا العدد من الأهداف وهو ليس مهاجم في جميع المسابقات في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم 2023-24.

يذكر أن بيلينجهام قد انتقل إلى صفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبلغت قيمة الصفقة 133.9 ملايين يورو.