نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام الصفقة اللافتة للأنظار في صفوف الملكي أمام نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام جائزة رجُل مباراة ريال مدريد ضد نابولي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بيطولة دوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على نابولي

واستطاع الملكي التفوق، بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت علي ملعب نابولي ستاد سان باولو "دييغو أرماندو مارادونا".

وخطف بيلينجهام أنظار الجميع بأداء فني ممتاز في اللقاء من تسجيل لهدف وصناعة لمثله ليواصل مساهماته الكبيرة بحصد نقاط المباراة الثلاث.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة والتي انتهت بالحسم لريال مدريد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القلعة البيضاء ريال مدريد الإسباني إلى النقطة السادسة محققا العلامة الكاملة بالفوز في لقائي الجولة الأولى والثانية ليتربع منفردا على عرش المجموعة الثالثة.

بينما تجمد رصيد أصحاب الديار الإيطالية نابولي عند ثلاث نقاط في وصافة المجموعة التي يأتي فيها براجا البرتغالي ثالثا ويونيون برلين رابعا.