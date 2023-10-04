حسين لبيب: أحمد سليمان فضل مصلحة الزمالك علي مصلحته الشخصية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين لبيب المرشح على مقعد الرئيس بنادي الزمالك، عن تواجد أحمد سليمان معه في القائمة الموحدة، وذلك بانتخابات نادي الزمالك المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

حسين لبيب: أحمد سليمان فضل مصلحة الزمالك

وعن تواجد أحمد سليمان معه في القائمة قال: "شعار الزمالك أولا كان الأساس لاقتناع أحمد سليمان بهذا الشعار، وبالتالي جلسنا معا، وأحمد سليمان فضل مصلحة الزمالك على نفسه"

وأضاف لبيب: "بأن لجنة رياضية هي التي تضع المعايير الخاصة بمختلف الألعاب الرياضية، وسوف نستعين بالكوادر الخاصة القادرة على إعادة نادي الزمالك مرة أخرى".

وأشار المرشح المحتمل علي مقعد الرئيس أنه يعلم أن في انتظارهم مهمة صعبة جدا، ولا يستطيع أن يوعد أحد بأنهم سوف يفعلون شئ محدد ولكننا لديهم تصورات للعودة من جديد وحل المشاكل.