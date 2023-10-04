نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا قبل لقاءات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا والتي يشارك فيها العديد من الأندية العربية وعلى رأسهم الهلال والنصر والاتحاد والسد والدحيل والعين والشارقة.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، فيما يحتل غريمه التقليدي النصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين.

ويأتي الاتحاد في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة، بينما انسحب العميد في المواجهة الثانية أمام الفريق الإيراني.

ما هو ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا؟

المجموعة الأولى

1- العين: 6 نقاط.

2- نادي أهال: 3 نقاط.

3- الفيحاء: 3 نقاط.

4- باختاكور: 0 نقاط.

المجموعة الثانية

1- نسف قارشي: 6 نقاط.

2- الشارقة: 4 نقاط.

3- السد: نقطة واحدة.

4- الفيصلي: 0 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- القوة الجوية: 4 نقاط.

2- الاتحاد: 3 نقاط.

3- سابهان: نقطة واحدة.

4- اجمك اف سي: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- الهلال: 5 نقاط.

2- نافباخور: 4 نقاط.

3- نساجي مازندران: 3 نقاط.

4- مومباي سيتي: 0 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- النصر: 6 نقاط.

2- برسبوليس: 3 نقاط.

3- الدحيل: نقطة واحدة.

4- استقلال دوشنبه: نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- جيونبوك: 3 نقاط.

2- بانكوك يونايتد: 3 نقاط.

3- ليون سيتي: 0 نقاط.

4- كيتشي: 0 نقاط.

المجموعة السابعة

1- انشيون: 6 نقاط.

2- يوكوهاما: 3 نقاط.

3- شاندونغ: 3 نقاط.

4- كايا: 0 نقاط.

المجموعة الثامنة

1- بويرام: 3 نقاط.

2- كوفو: نقطة واحدة.

3- ملبورن: نقطة واحدة.

4- جيجيانع: 0 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- كاواساكي: 6 نقاط.

2- جوهور: 3 نقاط.

3- أولسان: 3 نقاط.

4- باثوم يونايتد: 0 نقاط.

المجموعة العاشرة