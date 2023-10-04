نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي.. كولر يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل مواجهة إنبي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك لمواجهة إنبي، في كأس مصر.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي

وتأتي محاضرة كولر، من أجل التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام إنبى، بالإضافة إلى شرح خطة المباراة، من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، للمنافسة على للقب للعام الثاني على التوالي ورقم 39 في تاريخ القلعه الحمراء.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، على ملعب القاهرة الدولي.