نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محامي كهربا يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن غرامة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محامي محمود عبد المنعم كهربا أشرف عبد العزيز عن المفاوضات الجادة الخاصة بإنهاء أزمة الغرامة المستحقة ضد اللاعب لصالح نادي الزمالك.

محامي كهربا يكشف موعد نهاية الأزمة

وسبق وأن أقرت المحكمة الرياضية الدولية كاس غرامة مالية على كهربا تقدر بنحو 2 مليون دولار أمريكي مع نسبة من الفوائد البنكية منذ أن قام اللاعب بإنهاء عقده في شهر يونيو 2019 مع القلعة البيضاء.

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها أشرف عبد العزيز قال أن هناك إتفاق مع محامي نادي الزمالك والمحامي الدولي لكهربا من أجل التوصل لحل تلك الأزمة وسداد المبلغ كاش.

وأشار إلى أن المفاوضات من المُنتظر أن تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الحالي مع تعيين مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك يتولى مقاليد القلعة البيضاء.

وأنهى تصريحاته أن هناك تقارب لدى الطرفين في وجهات النظر من أجل حل تلك الأزمة التي لا يعد الأهلي طرفًا فيها على الإطلاق.