نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق كامل.. تعرف على غيابات الأهلي أمام إنبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خدمات 11 لاعبًا ضد إنبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، على ملعب القاهرة الدولي.

غيابات الأهلي أمام إنبي

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، للمنافسة على للقب للعام الثاني على التوالي ورقم 39 في تاريخ القلعه الحمراء.

ويغيب عن الفريق كل من: حمزة علاء ومعتز محمد ومحمود متولي ورمي ربيعة وكريم فؤاد وكريم نيدفيد وعمرو السولية وخالد عبدالفتاح ورضا سليم وصلاح محسن ومحمد زعلوك.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

ومن المتوقع أن يقود الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، التشكيل المتوقع للمباراة ويأتي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هانى و ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو وموديست وحسين الشحات.