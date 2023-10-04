نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إنبي بنصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، على ملعب القاهرة الدولي.

ويعقد كولر المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك لمواجهة إنبي، من أجل التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم، بالإضافة إلى شرح خطة المباراة، من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، للمنافسة على للقب للعام الثاني على التوالي ورقم 39 في تاريخ القلعه الحمراء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

ومن المتوقع أن يقود الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، التشكيل المتوقع للمباراة ويأتي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هانى و ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو وموديست وحسين الشحات.