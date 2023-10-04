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أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة الأهلي وبيراميدز تعرف على موعد إجراء قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة.

دوري أبطال إفريقيا، موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، بيراميدز، دوري أبطال إفريقيا الأندية المشاركة به، انتهت منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2023-2024، وكشف الاتحاد الإفريقي عن موعد إجراء قرعة دوري المجموعات بعد اكتمال عقد الأندية المشاركة في البطولة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، ونجح 16 فريقًا في التأهل إلى دور المجموعات بعد انتهاء مباريات الذهاب والإياب، ويشارك في البطولة الحالية أندية لأول مره في تاريخها، ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي، فيما نجح بيراميدز في الذهاب دور المجموعات بعد الانتصار على فريق الجيش الرواندي، بعد احتلال وصافة الدوري المصري خلف الأهلي في الموسم الماضي.

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موعد ونظام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، في مدينة جوهانسبيرج عاصمة جنوب إفريقيا بحضور ممثلي الأندية ال 16، حيث سيتم تقسيم هؤلاء الفرق على 4 مجموعات، وتتكون كل مجموعة من 4 فرق، حيث تحتوي المجموعة على فريق من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة التي حددها الكاف.

الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024

دوري أبطال إفريقيا.. موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة

ونجح في التأهل لدور المجموعات 16 فريقًا وهم:-

الأهلي المصري.

بيراميدز المصري.

صن دانز الجنوب إفريقي.

جوانينج جالاكسي البوتسواني.

الترجي الرياضي التونسي.

النجم الساحلي التونسي.

ميديما الغاني.

بترو أتليتكو الإنجولي.

يانج أفريكانز التنزاني.

مازيمبي الكونغولي.

الوداد المغربي.

سيمبا التنزاني.

أسيك ميموزا الإيفواري.

نواذيبو الموريتاني.

الهلال السوداني.

شباب بلوزداد الجزائري.

تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

دوري أبطال إفريقيا

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، وقسم الاتحاد الإفريقي هذه الأندية إلى أربع تقسيمات وجاءت هذه التصنيفات والتقسيمات كالتالي:-



التصنيف الأول

الأهلي.

الوداد المغربي.

الترجي التونسي.

صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني

بيراميدز.

شباب بلوزداد الجزائري.

سيمبا التنزاني.

بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث

مازيمبي الكونغولي.

الهلال السوداني.

يانج أفريكانز التنزاني.

أسيك الإيفواري.

التصنيف الرابع

النجم الساحلي التونسي.

جوانينج جالاكسي البوتسواني.

ميدياما الغاني.

نواذيبو الموريتاني.

مواجهة محتملة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، ومن المحتمل أن يقع النادي الأهلي وبيراميدز في مجموعة واحده، حيث يقع الأهلي في التصنيف الأول وبيراميدز في الثاني، ولم تنص اللائحة على منع وجود فريقين من نفس البلد في مجموعة واحده.

القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا



قناة Bein sports

ومن المرتقب أن يتم تنقل مراسم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا لدور المجموعات عبر فضائية قناة Bein sports الإخبارية المفتوحة، كما يمكن أن تنقل قناة أون تايم سبورت مراسم القرعة هي الأخرى.

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موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الفريق في تحقيق 11 لقب من البطولة كان آخرهم في النسخة الماضية أمام فريق الوداد بعد الفوز في المباراة النهائية بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي والحصول على اللقب الثاني عشر في تاريخه.