نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الأبيض القادمة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز "دوري Nile" للموسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.