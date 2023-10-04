نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوقًا على ليفربول.. الأهلي يحقق إنجازًا كبيرًا خلال شهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنجازًا كبيرًا في الأكثر تفاعلًا على مستوى العالم وإفريقيا، خلال شهر سبتمبر الماضي.

واحتلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، المركز الثاني على مستوى العالم من حيث التفاعل بواقع 15.2 مليون، خلف نادي برشلونة الإسباني صاحب المركز الأول بواقع 23.1 مليون.

وتفوق المارد الأحمر على نادي ليفربول الإنجليزي صاحب المركز الثالث بواقع 11.7 مليون، فيما جاء ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع بواقع 9.36 مليون، فيما احتل النصر السعودي المركز الخامس بواقع 8.80 مليون.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، احتل النادي الأهلي المركز الأول في الأكثر تفاعلًا بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تسجيل 15.2 مليون.

واحتل الرجاء المغربي المركز الثاني بواقع 4.24 مليون، وجاء الوداد المغربي ثالثًا بواقع 3.15 مليون، والزمالك رابعًا بواقع 2.36 مليون، فيما جاء سيمبا التنزاني في المركز الخامس بواقع 2.01 مليون.