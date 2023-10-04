نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024.

وتدخل بطولتا دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مرحلة دور المجموعات بداية من دور الـ16 للبطولة.

وأكد "كاف" عبر بيان رسمي على موقعه أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ستقام بعد غد الجمعة بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، وسينطلق دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 24 نوفمبر 2023، المقبل.

ويأتي تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي -صن داونز الجنوب افريقي.

التصنيف الثاني: شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بيراميدز - بيترو اتليتكو الأنجولي

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي - أسيك ميموزا الايفواري - الهلال السوداني - يانغ افريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني - جالاكسي البتسواني

تصنيف فرق الكونفدرالية

تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية 2023/2024 على النحو التالي.

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: ديابل نوار الكونغولي - الافريقي التونسي - فيوتشر - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الثالث الموحد لباقي الفرق: الملعب المالي - سوبر سبورت الجنوب افريقي - سيخوخون الجنوب أفريقي - الهلال الليبي - أبو سليم الليبي - أكاديميكا الأنغولي - سوار الغيني - دريمز الغاني