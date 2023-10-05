نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري Nile والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، المقبلة أمام نظيره البنك الأهلي، في اللقاء المقرر له مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية موعد مباراة الفارس الأبيض ضد البنك الأهلي في الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.