نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي.. كتيبة نارية من البداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، عن التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة، في مواجهة نظيره البنك الأهلي في المباراة المقبلة المقرر له يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"- يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

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