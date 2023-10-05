نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنبي يرفض رحيل "الهداف" إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي إنبي في الفترة الأخيرة، مصير رحيل بعض نجوم الفريق البترولي هذا الموسم، بعد تألق العديد من اللاعبين منذ الموسم الماضي، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على المواهب الجديدة لعودة الفريق من جديد إلى مستواه.

وودع شيخ الأندية البترولية رسميا منافسات بطولة كأس مصر 2023، عقب تلقي هزيمة ثقيلة أمام النادي الأهلي بطل النسخة الماضية، بثلاثة أهداف دون رد.

- إنبي يرفض بيع أوفا للزمالك

وكشفت مصادر الفجر الرياضي، أن عرضت إدارة نادي الزمالك، الحصول على خدمات المهاجم الشاب أحمد آمين أوفا في الموسم الحالي، لتدعيم خط الهجوم بعض رحيل نجوم الفارس الأبيض.

وتابعت المصادر، أن عرض الزمالك قوبل بالرفض خاصة وأن كان المخطط يسير إلى إمكانية فك قيد الصفقات الجديدة للزمالك، وذلك ما لم يحدث، إلا أن الإدارة البترولية رفضت التفريط في اللاعب شكلا وموضوعا.

ويستعد الفارس الأبيض، لخوض مواجهة ثأرية أمام نظيره بيراميدز في نصف النهائي الثاني لكأس مصر، لمعرفة من طرف المباراة النهائية هذه النسخة أمام صاحب اللقب، النادي الأهلي.