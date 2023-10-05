نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع أوسوريو باللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتدريبات قوية للحراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة البنك الأهلي المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشرح أوسوريو للاعبين العديد من الأمور الخططية والمواقف التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.



عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية ثم تقسيمة فنية قوية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم لثلاث فرق.



-حصة تأهيلية خاصة لخماسي الزمالك



خصص الجهاز الفني للزمالك، حصة تأهيلية خاصة للاعبين خلال مران اليوم، وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين،في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل.



و أدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون بالفريق.



-تدريبات استشفائية لثنائي الزمالك



خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" ومحمد صلاح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.



جاء ذلك في ظل مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ أمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.



و أدى "ايشو" ومحمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة وبعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركان في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للارهاق.



-تدريبات قوية لحراس الزمالك



أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، فقرة تدريبات قوية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.



وقام الحراس بأداء بعض الجوانب الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.



وحرص عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

-تدريبات إضافية لخماسي الأبيض



خاض خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر وناصر منسي وسامسون أكينيولا، تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.



وأدى الخماسي مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، بعد الانتهاء من المران الرئيسي.



يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعبين وينفذ على مراحل لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمباريات.



و قام أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة الخاصة بهولاء اللاعبين.



ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.