نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز أمام جدول مزدحم في أكتوبر يتصدره نهائي السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر أكتوبر، تتنوع ما بين المنافسات القارية والبطولات المحلية، حيث يسعى النادي لتأكيد طموحاته الكبيرة هذا الموسم.

البداية ستكون يوم الأربعاء 1 أكتوبر في الثالثة عصرًا بمواجهة الجيش الرواندي في القاهرة ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي يوم الأحد 5 أكتوبر في الثامنة مساءً لخوض مباراة الإياب، والتي يسعى من خلالها لحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

المحطة الأهم تأتي يوم السبت 18 أكتوبر في العاشرة مساءً، حين يلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، وهي المواجهة التي تمثل اختبارًا تاريخيًا للفريق الباحث عن أول ألقابه القارية.

بعد ذلك يعود بيراميدز إلى أجواء الدوري المصري، حيث يواجه فريق فاركو يوم الثلاثاء 21 أكتوبر في الخامسة مساءً، في لقاء يطمح من خلاله لمواصلة المنافسة على قمة الترتيب.

ويختتم الفريق مبارياته في الشهر بمواجهة إنبي يوم الأربعاء 29 أكتوبر في السادسة مساءً، في مباراة من المتوقع أن تكون قوية نظرًا لطموحات الفريقين في البطولة المحلية.