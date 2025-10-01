نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قلق بابا الفاتيكان من مصير "أسطول الصمود".. هذه خطورة الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر قلقًا بالغًا إزاء مصير "أسطول الصمود" الذي يبحر نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عامين، محذرًا من وقوع أعمال عنف مع اقتراب السفن من المنطقة التي تهدد إسرائيل عادة باعتراضها. وأكد أن الأسطول يهدف للاستجابة إلى حالة طوارئ إنسانية حقيقية، حيث يعيش القطاع مجاعة خانقة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء.

خطورة الحدث تكمن في أن الأسطول يضم أكثر من 50 سفينة و532 متضامنًا من 45 دولة، ما يجعله أوسع تحرك مدني عالمي ضد الحصار. أي هجوم عليه قد يُصعّد الأزمة ويكشف إسرائيل أمام الرأي العام الدولي بارتكاب "قرصنة بحرية" جديدة.

في السياق ذاته، ربط البابا بين الأزمة الحالية وخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تنص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح "حماس" وتشكيل إدارة دولية للحكم، معتبرًا أن الخطة تحمل بعض الواقعية لكنها تحتاج إلى قبول جميع الأطراف.

الأمم المتحدة ومنظمات دولية حذرت من أن أي اعتداء على الأسطول "غير مقبول"، فيما تتخوف جهات إنسانية من تكرار سيناريو اعتراض السفن كما حدث سابقًا. الموقف يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جدي لحماية المدنيين وكسر الحصار عن غزة.