نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك بين تحديات الدوري وبداية المشوار الأفريقي في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الزمالك مجموعة من المباريات المهمة خلال شهر أكتوبر، تجمع بين المنافسات المحلية والقارية، في وقت يسعى فيه الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق بداية قوية هذا الموسم.

تبدأ المواجهات يوم السبت 4 أكتوبر في الخامسة مساءً حين يلتقي الزمالك مع غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري، وهي مباراة يطمح فيها الفريق الأبيض إلى حصد النقاط الثلاث مبكرًا من أجل المنافسة بقوة على الصدارة.

ثم يتحول الزمالك إلى البطولة الأفريقية، حيث يواجه فريق ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في السادسة مساءً خارج الديار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يمثل انطلاقة المشوار القاري للفريق.

ويعود الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي مجددًا يوم السبت 25 أكتوبر في السادسة مساءً بالقاهرة، في مباراة الإياب التي يأمل من خلالها تأكيد التأهل وحسم بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

ويختتم الفريق الأبيض جدول مبارياته في الشهر بمواجهة قوية أمام البنك الأهلي يوم الخميس 30 أكتوبر في الثامنة مساءً ضمن منافسات الدوري المحلي، في لقاء يتوقع أن يشهد إثارة وندية كبيرة.

بهذا، يدخل الزمالك شهر أكتوبر بجدول مزدحم يحمل في طياته تحديات محلية وأفريقية، ما يفرض على الجهاز الفني واللاعبين التركيز التام للحفاظ على حظوظه في البطولتين.