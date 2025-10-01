نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر سيتي يعلق على مستوى رودري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يعلم متى سيعود رودري نجم خط وسط الفريق لأفضل مستوياته، بعد تعافي اللاعب الإسباني من إصابة في الركبة أبعدته لعام كامل.

غاب رودري عن فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بنتيجة 5 / 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، بسبب شعوره بألم في ركبته التي تعرضت لمزق في الرباط الصليبي أوائل الموسم الماضي، لكنه سافر مع الفريق إلى

فرنسا، خوض مباراة موناكو، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

قال غوارديولا: «رودري يشعر بتحسن كبير عما كان عليه قبل مباراة بيرنلي، لقد ابتعد لفترة طويلة بسبب الإصابة، واليوم يشعر بتحسن، نترقب موقفه، وسنرى ما سيحدث».

وعاد لاعب خط الوسط الإسباني للمشاركة في المباريات لأول مرة خلال منافسات كأس العالم للأندية في الصيف، لكنه تعرض لإصابة جديدة خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة.

قال غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن وضع رودري مختلف، ولكن يجب التعامل معه بحذر.

وأوضح: «إنه ليس مصابا الآن، ولكنه يعاني من مشكلة في الوتر، لقد لعبنا مباريات صعبة في الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد ونابولي وآرسنال، وبالنسبة له فهو غير مؤهل لخوض ثلاث مباريات قوية خلال أسبوع».

تابع مدرب السيتي: «أشعر بأنه غير جاهز، بل يحتاج لوقت، لأن مثل هذه الإصابات تبعد اللاعبين لعام كامل، وبعدها يبدأ اللاعب مرحلة جديدة».

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأربعاء عودة البرتغالي برناردو سيلفا إلى جدران ناديه القديم موناكو الذي انتقل منه إلى مانشستر سيتي في 2017.

وقام غوارديولا بتصعيد اللاعب البرتغالي الدولي ليكون القائد الجديد للفريق بعد رحيل الثنائي كايل ووكر وكيفن دي بروين، ويبقى سيلفا /31 عاما/ مرشحا للرحيل في ظل انتهاء تعاقده الحالي بعد أشهر قليلة.