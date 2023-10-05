نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بنزيما من المشاركة ضد الأهلي في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الأهلي، وذلك مساء غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

بنزيما جاهزًا لمواجهة الأهلي في الديربي

واستعاد المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة، خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مساء أمس، وجاهزيته لمواجهة الديربي أمام الأهلي غدًا.

وكان قد غاب بنزيما عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى، حيث كانت آخر مشاركة له أمام الأخدود في الجولة السادسة.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.