نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024-2023.. مواجهات نارية للأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023\2024، عن مجموعات نارية بين الستة عشر نادي المتنافس على لقب الأميرة السمراء هذا الموسم، وفي مقدمتهم صاحب اللقب وزعيم القارة النادي الأهلي.

- نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: صن داونز الجنوب أفريقي- بيراميدز - مازيمبي الكونغولي- نواديبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي- سيمبا التنزاني- أسيك أبيدجان - جالاكسي.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - بيترو أتليتكوالأنجولي- الهلال السوداني النجم الرياضي الساحلي.

المجموعة الرابعة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري- يانج افريكانز - مديما الغاني.

- القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023\2024، مباشرة عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.