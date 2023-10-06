نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جرت اليوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة.

مجموعة الأهلي

ووقع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري وفريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا، إلى جانب الوافد الجديد ميدياما بطل غانا.

مجموعة بيراميدز

ويخوض فريق بيراميدز المصري منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالمجموعة الأولى والتي تضم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي إلى جانب إف سي نواذيبو.

المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية فريق الوداد الرياضي المغربي وسيمبا التنزاني إلى جانب أسيك أبيدجان الجنوب إفريقي وجوانيانج جلاكسي.

صدام عربي ناري

وجاءت المجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال نارية، حيث تضم 3 فرق عربية، هي الترجي والنجم الساحلي التونسيين، إلى جانب بتروأتلتيكو والهلال السوداني.