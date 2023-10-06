نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، عن وقوع فريق الأهلي حامل اللقب في المجموعة الرابعة التي تضم أندية شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما. مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات:- الأهلي × ميدياما ٢٤أو ٢٥ نوفمبر

يانج أفريكانز × الأهلي ١ أو ٢ ديسمبر

الأهلي × شباي بلوزداد ٨ أو ٩ ديسمبر

شباب بلوزداد × الأهلي ١٩ ديسمبر

ميدياما × الأهلي ٢٣ أو ٢٤ فبراير

الأهلي × يانج أفريكانز ١ أو ٢ مارس.