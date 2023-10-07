نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك قادر على التأهل متصدرًا لمجموعته في الكونفدرالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على حصد صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك قادر على التواجد على صدارة مجموعته بالكونفدرالية".

وتابع: "على الزمالك أن يتعلم مما حدث في المواسم السابقة على المستوى الإفريقي".

واختتم: "رسالتي للفرق المصرية في البطولات الإفريقية لا تفرطوا في نقاط على ملعبكم".

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم سوار كوياه، وأبوسليم، وساجرادا اسبيرانسا.