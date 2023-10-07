عاجل.. عودة نجم الأهلي إلى قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات نجم الفريق، أمام الإسماعيلي في الدور المصري الممتاز.

عودة رضا سليم لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

وتشهد قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، عودة المغربى رضا سليم نجم الفريق، بعد تعافيه من الآلم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية.

وغاب سليم عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا والتى فاز بها فريقه برباعية دون رد ثم الفوز ضد إنبي، بثلاثية نظيفة بنصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد، قبل أن يحصل على تأكيدات طبية بجاهزيته التامة.

ويختتم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.