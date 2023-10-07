الأولمبية العُمانية تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

بهدف تعزيز ودعم الرياضة الخليجية

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الأولمبية العمانية خلال الفترة من 13 – 16 أكتوبر الجاري الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسبقه الاجتماع السابع والتسعين للمكتب التنفيذي (الأمناء العامون للجان الأولمبية الوطنية بدول المجلس)، بالإضافة إلى الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة، وستحفل الاجتماعات بالعديد من المواضيع التي ستطرح للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة التي ستنصب في صالح الرياضة الخليجية، وسيتواجد عدد من الشخصيات الرياضية الهامة بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي قطاعات الألعاب الرياضية بدول المجلس.

وتعكف اللجنة الأولمبية العُمانية على استكمال كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف سلطنة عُمان إلى جانب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماعات الثلاثة حيث سيتم عقد اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والأمناء العامين بتاريخ 15 – 16 أكتوبر، أما اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة لجنة المرأة فسيعقد بتاريخ 14 أكتوبر. وقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة التحضيرات وتوفير كافة السبل لإنجاح هذا الحدث الخليجي الهام. كما سيتم إقامة مركز إعلامي في مقر إقامة الوفود ليكون له دور في نقل أحداث هذه الاجتماعات من خلال الإعلاميين المرافقين للوفود المشاركة من دول المجلس وتسهيل مهامهم الإعلامية.

تعزيز ودعم الرياضة الخليجية

وكان الاجتماع الرابع والثلاثين الماضي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية، قد خرج بعدد من القرارات الهادفة لتعزيز ودعم الرياضة الخليجية وتفعيل العمل المشترك، حيث تم اعتماد تغيير مسمى هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية إلى هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون، مع اعتماد الميزانية المقترحة لها. كما تم الاتفاق في ذلك الإجتماع على إنهاء عمل اللجان التنظيمية، وتشكيل 4 لجان استشارية خاصة بتنظيم ومتابعة العمل الرياضي المشترك ممثلة في اللجنة الرياضية، ولجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة رياضة البارالمبية «ذوي الإعاقة»، وترتبط بالمكتب التنفيذي مباشرة، وتكون رئاسة هذه اللجان وفق دولة الرئاسة بدول مجلس التعاون.

كما اعتمد رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية روزنامة الدورات الرياضية للخمس سنوات القادمة ممثلة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للناشئين والشباب التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم، والدورة الرياضية الخليجية للألعاب القتالية والصالات المزمع إقامتها عام 2024م في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دورة الألعاب الخليجية الشاطئية بسلطنة عُمان عام 2025م، ودورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة التي ستقام في دولة قطر عام 2026م، ودورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة للألعاب الشاطئية التي ستقام في مملكة البحرين عام 2027م. وتمت الموافقة على تنظيم بطولة الأندية المجمعة لأبطال الدوري للألعاب الجماعية على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الأولمبية الخليجية في هذا الشأن.