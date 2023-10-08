بمشاركة 26 فريقا سحبت صباح أمس بقاعة قنتب بقصر البستان قرعة بطولة عمان للشركات OCL 2023 في نسختها الثالثة بمشاركة 26 فريقا من فرق الشركات العاملة بالسلطنة بمختلف قطاعاتها أقيم حفل القرعة تحت رعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط بحضور وليد العبيداني رئيس اتحاد سوكا بالشرق الأوسط بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية و ممثلي الشركات المشاركة وقد قسمت الفرق المشاركة على ثماني مجموعات في فئتيها أ وب وسيتأهل الفريق المتوج بلقب البطولة (أ ) للمشاركة في بطولة سوكا الدولية بالمكسيك مطلع العام القادم بتنظيم وإشراف صناع الرياضة.

وستنطلق البطولة يوم الأحد ٢٢ أكتوبر الجاري على ملعب شركة تنمية نفط عمان يذكر أن فريق شركة تنمية نفط عمان قد توج بلقب البطولة في نسختيها السابقتين مما أهله لتمثيل سلطنة عمان في بطولات سوكا العالمية لسداسيات كرة القدم وجاءت نتائج القرعة كالتالي :الفئة « أ « المجموعة الأولى تكونت من فرق مجموعة أسياد والشوامخ للخدمات النفطية وشركة تنمية نفط عمان وبنك نزوى والمجموعة الثانية من المشاريع الهندسية المتحدة ومجموعة أوكيو وبنك مسقط وموريا للتنمية والمجموعة الثالثة الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو وظفار للتأمين ودليل النفط والمجموعة الرابعة كيمجي رامداس وتكافل عمان ومطارات عمان والمجموعة الخامسة الطيران العماني ومجموعة نماء ومرافق. أما قرعة الفرق المشاركة في الفئة « ب» جاءت على النحو التالي المجموعة الأولى تتكون من ايشيان بينتس وقصر البستان وتنمية معادن عمان والمجموعة الثانية فولتامب والعنقاء للتشغيل والبنك الوطني العماني والمجموعة الثالثة شلمبرجير « أ « وشلمبرجير « ب « وماجد الفطيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحب قرعة بطولة عمان للشركات لسداسيات كرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.