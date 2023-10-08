اليوم .. منتخبنا الوطني الأول لليد يلاقي الجزيرة الإماراتي وديا

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات مباراته الودية الثالثة في معسكره الاعدادي المقام حاليا في محافظة البريمي ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، حيث سيلعب اليوم مباراته الثالثة امام نادي الجزيرة الاماراتي بملعب الصالة الرياضية بنادي الجزيرة في إمارة أبوظبي وتعد هذه المباراة الثالثة الودية التي يخوضها منتخبنا، حيث خسر يوم مساء أمس الاول تجربته الثانية امام شقيقه الاماراتي بنتيجة 24/28 وكانت التجربة الاولى فاز فيها منتخبنا بفارق هدف بنتيجة 24/23 وقد قدم منتخبنا في لقاء الامس الاول مباراة جيدة خرج من خلالها بالعديد من النتائج بغض النظر عن نتيجة اللقاء، حيث وقف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي على مستوى الفني والبدني للاعبين المختارين، وتم التعرف على ابراز نقاط القوة والضعف في الفريق حيث سيتم تلافيها في مباراة اليوم امام الجزيرة الاماراتي .

وتأتي هذه المباريات في اطار برنامج اعداد منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمملكة البحرين وعقب عودة منتخبنا من البريمي سيواصل تدريباته اليومية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حتى شهر نوفمبر القادم الذي سيتم خلاله استضافة المنتخب العراقي خلال الفترة من 1 الى 7 نوفمبر المقبل سيخوض خلاله عددا 4 مباريات ودية بهدف الوصول الى العدد المطلوب من المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني بحيث تكون من 12 الى 15 مباراة ودية تسبق المشاركة في النهائيات الاسيوية التي ستقام في البحرين .