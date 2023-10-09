تكريم المشاريع الفائزة فـي مسابقة أفضل مشروع تطوعي بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

كرمت اللجنة الشبابية بنادي السلام المشاريع الفائزة في مسابقة أفضل مشروع تطوعي، حيث تأتي المسابقة بدعم من الدكتور حامد بن عبدالله البلوشي وأقيم حفل التكريم بقاعة بتونيا تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن حمدان الحجري والي شناص وبحضور مديري الدوائر الحكومية والخاصة ومشايخ ورشداء الولاية والمهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام ورؤساء الفرق الرياضية.

في بداية الحفل ألقى الدكتور حامد البلوشي كلمة قال فيها: نحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة أفضل المشاريع المجتمعية التطوعية للفرق الرياضية لنادي السلام ومؤسسات المجتمع المحلي والفرق التطوعية بولايتي شناص ولوى والتي هدفت لنشر ثقافة العمل التطوعي والقيام بمشاريع اجتماعية تطوعية تعود بالنفع على المجتمع وتعزز قيم التكاتف بين أفراد المجتمع.

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