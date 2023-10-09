تنافس مثير فـي الأدوار التمهيدية.. واليوم انطلاق الأدوار الرئيسية

فـي بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

تتواصل لليوم الثالث على التوالي منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) لعام 2023م وذلك بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة قرابة 150 لاعبا يمثلون 34 دولة من مختلف قارات العالم، حيث سجلت منافسات الأدوار التمهيدية اثارة كبيرة بين اللاعبين المشاركين، حيث سعى اللاعبون الى حجز مقاعدهم للأدوار النهائية والمقررة انطلاقها اليوم الثلاثاء.

وبالعودة الى أبرز النتائج المسجلة في الدور التمهيدي في فردي الرجال، فقد تمكن اللاعب الهنجاري ناندور ايسكي من التغلب على نظيره اللاعب الايراني حميد شمس شهربابكي بنتيجة 3-0 ليتأهل الى المرحلة الثانية من الدور التمهيدي ويلاقي زميله اللاعب الايراني نوشاد عالميان، على أن يلاقي الفائز في هذه المواجهة نظيره الفائز من مواجهة اللاعبين الالماني سيدريك مينسر واللاعب هو كوان كيت من هونج كونج، حيث يتكون الدور التمهيدي من ثلاث جولات، والفائز في المباريات الثلاث سيحجز مقعده مع كبار المصنفين في الدور الرئيسي والنهائي للمسابقة.

فردي الرجال

وكان اللاعبان الالماني سيدريك مينسر واللاعب هو كوان كيت من هونج كونج قد تأهلا الى المرحلة الثانية من الدور التمهيدي بنظام الباي، واستطاع اللاعب دانيال جونزاليز من بورتريكو تحقيق الفوز على نظيره اللاعب لوديفيك جومبوس من الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 3-0 ليلاقي جونزاليز في المرحلة الثانية اللاعب الفرنسي ليلان بارديت، وخطف اللاعب شين تشين ان من الصين تايبيه فوزا مثيرا على حساب اللاعب سالاكو اوليومي من نيجيريا بنتيجة 3-0، وسيلاقي شين تشين نظيره اللاعب البرازيلي فيتور ايشياي في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي، كما حقق اللاعب الهندي مانوش شاه فوزا صعبا على حساب اللاعب لام سيو هانج من هونج كونج بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار بنتيجة 3-2 وسيلاقي اللاعب الهندي نظيره السلوفاكي ليمبير بيتيج في الجولة الثانية، وتمكن اللاعب الفرنسي فنسينت من الانتقال الى المرحلة الثانية أيضا بعد فوزه المستحق على زميله اللاعب الفرنسي الاخر الكسندر كاسيين بنتيجة 3-0، وسيقابل اللاعب الفرنسي بينسنت اللاعب الجزائري مهدي بولوسا في الجولة الثانية، وتعرض اللاعب اليمني عمر علي للخسارة أمام اللاعب الفرنسي فينسن بيكارد بنتيجة 3-0

وعلى مستوى لاعبي سلطنة عمان، فقد قدم اللاعب الشاب أحمد الريامي مستوى فنياً مثيراً أمام اللاعب باو يك مان من هونج كونج بالرغم من خسارته بنتيجة 3-1، حيث كان اللاعب قريبا جدا من تحقيق انتصار مهم لولا فقده للنقاط في الشوطين الثالث والرابع بسبب غياب التركيز وفقد السيطرة، حيث انتهت نتائج الاشواط كالاتي: (6-11، 7-11، 11-6، 11-3).

خسر اللاعب محمد المطوع مواجهته أمام اللاعب تشان بالدوين من هونج كونج بنتيجة 3-0، حيث انتهت الاشواط بنتيجة (11-5، 11-2، 11-2)، وتعرض اللاعب بدر الجساسي للخسارة أمام اللاعب يو كوان تو من هونج كونج أيضا بنتيجة 3-0، حيث انتهت الأشواط كالاتي: (2-11، 3-11، 5-11)، كما خسر اللاعب أسعد الرئيسي أمام اللاعب لي هون مينج من هونج كونج بنتيجة 3-0 حيث جاءت نتائج الاشواط كالاتي: (11-2، 11-7، 11-2) واجتهد الرئيسي في الشوط الثاني كثيرا وكان بفارق بسيط قبل أن ينهي منافسه هون منينج بفارق الخبرة كافة الاشواط لصالحه، وبالرغم من خسارة لاعبي سلطنة عمان الا أنهم قدموا مستويات فنية جادة استطاعوا من خلالها مجاراة نظرائهم اللاعبين المصنفين وسيؤدي تواجد اللاعبين المحليين بشكل دائم في البطولات الدولية الى ارتفاع مستوياتهم الفنية وتحسين التصنيف الدولي.

فردي السيدات

تمكنت اللاعبة الايطالية ديوبرا فيفيرلي من الفوز على اللاعبة التشيكية كاترينا تومسونكوفا بنتيجة 3-1 فيما استطاعت اللاعبة الهندية الظفر بنتيجة الفوز على اللاعبة زهو جينجي من سنغافورة بنتيجة 3-0 واستطاعت اللاعب التركية سيبيل التينكايا من تحقيق نتيجة الانتصار على حساب اللاعبة السنغافورية ونج اكسين رو بنتيجة 3-0 وخطفت اللاعبة الفرنسية كايميل لوتز الفوز على اللاعبة هوان جيو جي من الصين تايبيه بنتيجة 3-2.

الدور الرئيسي

وستشهد منافسات البطولة اعتبارا من اليوم الأربعاء سخونة أكبر وحماسا اضافيا، حيث ستنطلق منافسات الدور الرئيسي لكافة فئات المسابقة وهي: فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط، حيث سيتنافس كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة على جائزة مالية قدرها 75 ألف دولار أميركي موزعة للحاصلين على المراكز المتقدمة.

وسيدشن اللاعبون المصنفون مشاركاتهم من الدور الرئيسي للبطولة والمقرر بدء منافساته اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حيث سيتصدر قائمة اللاعبين المصنفيين اللاعب الياباني هاريموتو توموكازو المصنف الرابع عالمياً، الى جانب اللاعب البرازيلي المصنف الخامس دولياً كالدريانو هوجو واللاعب لين يون جو من الصين تايبيه وهو المصنف السابع عالمياً، وكذلك اللاعب الألماني ديمتري اوفت تشاروف المصنف التاسع عالميا وزميله الاخر دانك كيو المصنف الرابع عشر عالمياً والنيجري ارونا كوداري المصنف الثامن عشر عالمياً الى جانب عدد من اللاعبين المصنفين العالميين الاخرين بالقائمة، وعلى مستوى اللاعبات، ستتواجد اللاعبة اليابانية هاياتا هينا وهي المصنفة السادسة عالمياً ضمن منافسات البطولة والحائزة موخرا على فضية فردي السيدات في دورة الالعاب الاسيوية الحالية المقامة بالصين، الى جانب اللاعبة يوبين تشين من كوريا الجنوبية وهي المصنفة التاسعة عالمياً، واللاعبة المصنفة الثالثة عشرة دوليا دياز ادريانا من بورتريكو واللاعبة تشينج اي تشينج من الصين تايبيه وهي اللاعبة المصنفة الخامسة عشرة دولياً، كما ستتواجد اللاعبة المصرية دينا مشرف وهي في التصنيف الخامس والعشرين دوليا بالإضافة الى مجموعة من السيدات المنافسات بالبطولة.

مشاهدات عالية

تحظى بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة للمحترفين بمتابعة ومشاهدات عالية، حيث يتم حاليا نقل وبث منافسات البطولة مباشرة على مختلف قنوات مؤسسة كرة الطاولة العالمية والاتحاد الدولي لكرة الطاولة، عبر شركة متخصصة وهي IMG Arena Poland وتعد هذه الشركة ضمن المؤسسات العالمية المتخصصة في البث التلفزيوني المباشر، ويتواجد طاقم فني متكامل من القناة بمسقط من أجل نقل الصورة والفيديو مباشرة على مختلف القنوات، وحققت البطولات الدولية السابقة التي نظمها الاتحاد على متابعة كبيرة وواسعة من المشاهدين من مختلف العالم، مما يعد مكسبا كبيرا للترويج السياحي والاقتصادي للبلد.