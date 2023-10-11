بنك مسقط يحتفي بالفرق الأهلية الفائزة بدعم برنامج «الملاعب الخضراء» لعام 2023

تعزيزًا لدوره الريادي في دعم برامج المسؤوليّة الاجتماعيّة المستدامة وتعزيز مساهماته في مجال الاهتمام بالشباب العماني وتطوير الفرق الأهلية الرياضية، نظّم بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، فعالية للاحتفاء بالفرق الرياضية الأهليّة الفائزة في النسخة الثانية عشرة من برنامج الملاعب الخضراءلعام 2023 والتي بلغ عددها 20 فريقًا من مختلف المحافظات وذلك بحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك وممثلي الفرق الأهلية الفائزة ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وبهذا أصبح عدد الفرق المستفيدة183 فريقًا منذ تدشين البرنامج في عام 2012، ووصل عدد المستفيدين إلى حوالي 50 ألفا من منتسبي هذه الفرق الأهلية علمًا بأن هذه الفرق الأهلية الرياضية تعد من القطاعات الهامة التي تستقطب شريحة كبيرة من الشباب ومن مختلف الفئات العمرية في مجالات متعددة رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا.

ويمثل برنامج «الملاعب الخضراء» أحد برامج المسؤوليّة الاجتماعية الرئيسية التي ينفذها بنك مسقطبهدف دعم الشباب العماني الموهوب في المجالات الرياضية والثقافية. وتشمل مجالات الدعم التي يقدمها البرنامج التعشيب الطبيعي والتعشيب الصناعي للملاعب ومجالات الإنارة وتحلية المياه، ويشهد البرنامج سنويّا إقبالاً كبيرًا ومنافسة قوية بين الفرق الأهلية من مختلف محافظات السلطنةالراغبة في تعزيز البنية الأساسية للمرافق الرياضيّة القائمة فيها وتطويرها لتشكّل مساحة مناسبة تساهم في تنمية مهارات الشباب ومواهبهم الرياضية حيث وصل عدد المتقدمين للبرنامج هذا العام إلى 124 فريقًا. هذا ويحرص بنك مسقط على تنفيذ البرنامج بشكل سنويّ لتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع هذه الفرق الأهلية من خلال تقديم الدعم لها بهدف المساهمة في تعزيز الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.

وخلال الحفل، ألقى سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد في ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط كلمة قال فيها: برنامج الملاعب الخضراء والحمدلله يشهد تفاعلاً ومشاركةً كبيرة من قبل الفرق الأهلية الرياضيّة والتي أشادت بأهمية البرنامج والدعم الذي يقدمه البنك للشباب العماني والرياضة العمانية باعتباره البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مضيفًا بأن بنك مسقط حريص على الاستمرار في دعم مثل هذه البرامج، ومقدمًا التهنئة للفرق الفائزة في نسخة البرنامج لهذا العام ومتمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.

ومعبّرًا عن سعادته واعتزازه بفوز فريق كمزار الرياضي من ولاية خصب بمحافظة مسندم،قال الشيخ زيد بن محمد بن علي الكمزاري رئيس الفريق بأن برنامج «الملاعب الخضراء» يمثّل مبادرةً كبيرةً في مجال دعم المواهب الشبابية والمساهمة في تطوير الفرق الأهلية في الولايات كافة ويظهر هذا جليّا من خلال استمرارالبنك في تنفيذ هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، مؤكّدًا الكمزاري بأن الفريق سيعمل على تنفيذ المشروع وإنجازه بالشكل المطلوب ومقدمًا الشكر والتقدير لبنك مسقط على هذه المبادرة المجتمعية الرائعة والفريدة من نوعها والتي تحقق العديد من الأهداف المباشرة وغير المباشرة. ومن جانبه،أشاد جمعة بن عبدالله السليمي رئيس فريق إتحاد إمطي الرياضي من ولاية إزكي ببرنامج «الملاعب الخضراء» وبالدور الذي يقوم به البرنامج لتعزيز دور الفرق الأهلية الرياضية في خدمة المجتمع وتعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع، مضيفًا السليمي بأن البرنامج يساهم في تطوير مهارات منتسبي الفريق ويوفّر مساحة كبيرة وملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، ومعبّراعن فخر واعتزاز إدارة الفريق بهذا الفوز وعن سعادته بالدعم الذي حظى به من قبل البرنامج، ومشيرًا إلى أن بنك مسقط يلعب دورًا حيويّا في إبراز ظهور الفرق الأهليّة جميعها والقيام بدورها في المجتمع. وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضيةعن الفرق الأهلية الفائزة في برنامج «الملاعب الخضراء» لعام 2023 وعددها 20 فريقًا والتي استفادت من الدعم المقدّم لها.ففي مجال الإنارة، فازفريق السويق الرياضي بولاية السويق، وفريق المرسى الرياضي الثقافي بولاية صحار، وفريق التعاون الرياضي الثقافي بولاية صحم، وفريق التضامن الرياضي الثقافي بولاية جعلان بني بوحسن، وفريق الوهرة الرياضي الثقافي بولاية عبري، وفريق الشبيكة الرياضي الثقافي بولاية الرستاق، وفريق الفلج الرياضي الثقافي بولاية الخابورة، وفريق الصمود الرياضي الثقافي بولاية بدية، وفريق اتحاد إمطي الرياضي الثقافي بولاية إزكي، وفريق الباز الرياضي بولاية سمائل، وفريق الحزم الرياضي بولاية بهلاء، وفريق البليدة الرياضي الثقافي بولاية شناص، إضافة إلى فريق الشاطئ الرياضي بولاية المصنعة. أما الفائزون في فئة التعشيب الطبيعي فهم فريق وادي الطائيين الرياضي الثقافي بولاية دماء والطائيين، وفريق السد الثقافي الرياضي بولاية وادي بني خالد، وفريق الاتفاق الرياضي بولاية قريات، وفي فئة التعشيب الصناعي فاز فريق الاتحاد الغربي الرياضي بولاية جعلان بني بوعلي، وفريق الرهيب الرياضي بولاية صور، وفريق كمزار الرياضي بولاية خصب إضافة إلى فريق حي الرياضي بولاية محوت.