نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت تقارير صحفية خارجية عن حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في المواجهة المُقرر إقامتها يوم 20 اكتوبر، ضمن منافسات الدوري الإفريقي الممتاز.

وأفادت صحيفة "دايلي نيوز"، التنزانية عن حضور إنفانتينو افتتاح المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي الممتاز، التي تجمع بين المارد الأحمر ضد نظيره سيمبا التنزاني، برفقة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء بيان الصحيفة كالتالي: "ستتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو تنزانيا لمشاهدة المباراة الكبيرة بين الأهلي وسيمبا، بحضور رئيس الفيفا،جياني إنفانتينو ورئيس الكاف، باتريس موتسيبي".

سيمبا التنزاني يستعد مبكرًا للأهلي

انطلق فريق سيمبا التنزاني استعداداته، مبكرًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المواجهة المُقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر نظيره سيمبا، مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، ويحتضن اللقاء ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا، لذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي الممتاز، وعلى الجانب الأخر تُقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر على إستاد القاهرة الدولي.

والفائز من المواجهة، يتأهل للدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي، ويواجه الفائز من مباراتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.