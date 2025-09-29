ميتشو: بيزيرا سيدخل قلوب الزملكاوية من بوابة الأهلي وعليهم الحذر

الارشيف / الرياضة

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الأبيض يمتلك إمكانيات فنية عالية

وقال ميتشو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك مكتمل امام الاهلي غدا ويمتلك لاعب صاحب خبرات كبيرة وهو عمر جابر
وتابع: دفاع الزمالك قوي وستكون مباراة تكتيكية جيدة وخبرة عبدالله السعيد ستمثل اضافة هائلة للأبيض ومروان عطية في الاهلي سيصنع الفارق

واضاف: أعتقد إنه كرة القدم المصرية بم تأتي يلاعب مثل بيزيرا وهو جناح مميز للغاية وإمكانياته عالية

وواصل: على الاهلي ان يحذر من الجبهة اليمنى للزمالك وهي المباراة اللي سيدخل من خلالها بيزيرا قلوب الزملكاوية
 

