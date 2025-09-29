نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتشو: الأهلي بمن حضر.. وغياباته لن تؤثر امام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن مباراة القمة غدا بين الاهلي والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

ميتشو: الأهلي بمن حضر.. وغياباته لن تؤثر امام الزمالك

وقال ميتشو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: احب كرة القدم المصرية بشكل كبير، وأرى الدوري الإنجليزي هنا في مصر

وتابع: الأهلي والزمالك مباراة لها تحدي خاص ومباراة للتاريخ، ويعبران عن كرة القدم المصرية

وأردف: العالم ينظر إلى مباراة غدا علينا ان نعرف كلا الفريقين يلعبان وهما ليس في افضل أحوالهما في الوقت الحالي

وواصل: بداية الاهلي غير جيدة بالإضافة إلى رحيل ريبيرو مدرب الفريق السابق وتقابلت مع احد المدربين المصريين في ليبيا وتحدثنا عن كرة القدم المصرية وما يحدث في الدوري المصري واعرف العديد من اللاعبين الذين انضموا للدوري الليبي

واكمل: الزمالك ايضًا يمتلك مدير فني جديد وهو فيريرا ويؤدي بشكل طيب مع الزمالك وطريقة الزمالك معه مختلفة واعتزال شيكابالا كان مؤثر ومهم لنادي الزمالك



واختتم: دخول مباراة غدا بنية الفوز وصفقات الزمالك جيدا ومن الصعب التكهن بنتيجة مباراة القمة ولا احد يتوقع ما يحدث غدا ولكن هناك غيابات عديدة في الاهلي ولكن ذلك غير مؤثر والأهلي بمن حضر

