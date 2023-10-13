الرياضة

مارسيل كولر يجهز "بديل" علي معلول أمام سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يجهز "بديل" علي معلول أمام سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز مارسيل كولر المدير الفني للنادي ، الظهير الأيسر كريم الديبس لمباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وجاء ذلك تحسبًا للتعرض علي معلول الإجهاد في رحلة اليابان قبل مواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء يوم الأحد القادم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

موعد وسيمبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا