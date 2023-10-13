مارسيل كولر يجهز "بديل" علي معلول أمام سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يجهز مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الظهير الأيسر كريم الديبس لمباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وجاء ذلك تحسبًا للتعرض علي معلول الإجهاد في رحلة اليابان قبل مواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء يوم الأحد القادم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.