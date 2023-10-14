نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يرفض خوض أي مباراة ودية قبل مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك خوض أي مباراة ودية قبل مواجهة سموحة في دوري نايل.

أوسوريو يرفض خوض أي مباراة ودية

وجاء هذا القرار في ظل غياب اللاعبين الدوليين وعدم تعرض باقي اللاعبين للإصابات قبل مواجهة سموحة في دوري نايل.

منح خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين القادم.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت بعد القادم على ستاد القاهرة.