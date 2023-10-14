نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع وأوجستي بوش مدرب السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بمدرب فريق السلة أوجستي بوش وذلك من بحث نتائج الفريق المتراجعة مؤخرا.

وكان فريق الأهلي قد احتل المركز الرابع عقب الخسارة من فريق الكويت الكويتي بنتيجة87-84، وذلك بمنافسات البطولة العربية.

تفاصيل الاجتماع بين الطرفين

وتمت مناقشة نتائح الفريق ومشاركاته في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها، والعمل على ضرورة استعادة المستوى الفني المتميز والمعهود للفريق، وتحقيق الأهداف المرجوة

وتطرق رئيس الأهلي في الاجتماع إلى كافة الأمور المتعلقة بالفريق فنيًّا وإداريًّا.

وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.