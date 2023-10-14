يوسف أوباما يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من مباراة سموحة القادمة في دوري نايل.

وجاء ذلك من أجل تحديد موقفه من مباراة سموحة القادمة في دوري نايل سؤاء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن المباراة.

وكان يوسف أوباما قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية مما أدى إلى غيابه عن مباريات الزمالك قبل التوقف.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين القادم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.