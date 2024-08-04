تردد القناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة مساء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

ويلتقي الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب في الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون العرب

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت 1، ويعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي تردد القناة الناقلة للمواجهة المرتقبة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعد خوض 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 66 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبيه 31 هدفًا وتلقت شباكه 51 هدفًا.