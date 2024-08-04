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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب مباراة الحسم دوري نايل.

النادي الأهلي، المقاولون العرب، تشكيل النادي الأهلي أمام المقاولون العرب، تنطلق مباراة النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب المؤجله من الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري دوري نايل بعد قليل.

ويسعي الفريقين للانتصار في مواجهة الليلة حيث يرغب المادر الأحمر في حسم لقب الدوري للتتويج بالقب رقم الـ44 في تاريخه حيث يتبقى للفريق حتي الان أربعة نقاط لحسم الفريق اللقب رسميًا، فيما يرغب المقاولون العرب بالهروب من مراكز الهبوط.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي - المقاولون

النادي الأهلي، المقاولون العرب، تشكيل الفريقين، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بعد قليل في تمام الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي، ويتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري، بتعلق المعلق الرياضي مؤمن حسن.

تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

الأهلي - المقاولون العرب

النادي الأهلي، المقاولون العرب، وكان قد أعلن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر التشكيل الرسمي للفريق لخوض مواجهة ذئاب الجبل في ظل الغيابات التي تضرب صفوف القلعة الحمراء لإسباب مختلفه حيث جاء تشكيل الفريق كالآتي:-

المركز اللاعبين حارسة المرمي مصطفي شوبير. خط الدفاع رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم فؤاد. خط الوسط مروان عطية - أمام عاشور - أكرم توفيق. خط الهجوم حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:-

حارسة المرمي:- محمود الزنفلي .

خط الدفاع:- خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - أحمد عابدين.

خط الوسط:- محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد - محمد عبد الله

خط الهجوم:- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

غيابات النادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب الليلة

النادي الأهلي، المقاولون العرب، فيما يغيب عن لقاء اليوم عدد من اللاعبين لإسباب مختلفه وهم:-



اللاعب سبب الغياب محمد الشناوي للراحة. محمد عبد المنعم للراحة. محمود عبدالمنعم كهربا لإسباب فنية. علي معلول للإصابة. عمرو السولية للإصابة. طاهر محمد طاهر للإصابة. كريم الدبيس المشاركة مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس. أحمد نبيل كوكا المشاركة مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس. حمزة علاء المشاركة مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس. إليو ديانج إعارة لفريق الأخدود السعودي. محمد الضاوي كريستو إعارة لنادي الصفاقصي التونسي. إنتوني موديست رحيل نهائي.

طاقم حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

محمود بسيوني

النادي الأهلي، المقاولون العرب، وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث جاء تشكيل الطاقم كالآتي:-

محمود بسيوني حكم ساحة. خالد حسين مساعد 1. عدي عيد مساعد 2. أسامة إسماعيل حكم رابع. محمد عادل حكم فيديو. محمود أبو الرجال حكم فيديو مساعد.

ترتيب الأهلى والمقاولون العرب بحدول الدوري

دوري نايل

النادي الأهلي، المقاولون العرب، وقبل مواجهة اليوم يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة، بعد أن خاض 29 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفًا وتلقت شباكه 24.

فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو يسعى للهروب من شبح الهبوط لدوري المحترفين حيث يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر وهو المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 5 لقاءات، وتعادل في عشرة مواجهات، وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 51.

تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون العرب قبل مباراة اليوم

أحمد بلال

وقبل مواجهة الليلة تواجه الأهلى مع المقاولون العرب في 82 لقاء، حيث نجح النادي الأهلي في الفوز فى 59 مباراة، مقابل سبعة انتصارات لصالح ذئاب الجبل، فيما حسم التعادل نتجيه 16 مباراة، وسجل الأهلى 143 هدفا فى شباك المقاولون، بينما سجل المقاولون العرب 47 هدفا.

وكان أكبر انتصار بمواجهة الفريقين بنتيجه 6-2 وتحققت مرة واحدة لصالح الأهلي في موسم 2002-2003 تحت قيادة بونفرير، حيث أحرز أحمد بلال "سوبر هاتريك" في هذه المباراة، وسجل كل من محمد جودة ومحمد فضل الهدفين الخامس والسادس، كما يعد أحمد بلال نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات الأهلى والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.

وتَعد اخر تعرض لها الأهلي أمام المقاولون العرب منذ 2076 يوم.

ليفرض الأهلي بعد ذلك سيطرته على مواجهات الفريقين، محققًا 9 انتصارات و3 تعادلات في آخر 12 مواجهة.

وكان النادي الأهلي قد فاز الأهلى على فريق البنك الأهلى بالمباراة الماضية بهدف دون رد، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

هدافي الدوري

ويحتل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي صدارة هــدافين الدوري المصري برصيد 15 هدف