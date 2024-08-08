نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره سموحة وذلك في مؤجلة ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 78 نقطة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 9 وهزم في مثلهم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

وأسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق أيمن الكاشف.