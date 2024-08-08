نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يواصل كتابة الأرقام القياسية مع الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام سموحة والتي جمعتهما ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ووصل الأهلي للفوز رقم 20 على التوالي لينفرد بأطول سلسلة انتصارات متتالية ويكسر رقم مواطنه رينيه فايلر والثنائي مانويل جوزيه وحسام البدري.

وخاض الأهلي منافسة قوية مع نادي بيراميدز، ليصل للنقطة 81 في النهاية ويتوج باللقب للمرة 44 في تاريخه.

إنجازات كولر مع النادي الأهلي

كأس مصر مرتين

الدوري المصري مرتين

دوري أبطال إفريقيا مرتين

كأس السوبر المصري مرتين

الميدالية البرونزية

مركز رابع كأس عالم للأندية

ويتبقى للأهلي 3 مباريات من أجل نهاية المنافسة رسميا في هذه النسخة.